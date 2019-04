Interesanti fakti par modernāko kino tehnoloģiju Latvijā – IMAX

IMAX ir saīsinājums no frāzes "attēla maksimums" ("Image maximum"). Tas nozīmē to, ka filmas uzņemšanai tiek izmantotas īpašas kameras – tās ir krietni lielākas par parastajām kamerām un ļauj skatītājiem izbaudīt pavisam citu attēla kvalitāti, ietilpīgākus kadrus, dzidrāku attēlu.

IMAX ir viena no jaunākajām kino industrijas tehnoloģijām, kas sastāv no daudziem elementiem, sākot no filmas uzņemšanas un līdz filmas izrādīšanai kinozālē. Standarta IMAX kinozālei, salīdzinot to ar parastu kinozāli, ir krietni lielāks ekrāns. IMAX ekrāna izmēra augstums ir 16 metri, bet platums – 22 metri.