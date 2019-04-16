Galkins ar bērniem sveic Pugačovu svētkos un aizkustina viņu līdz asarām

15. aprīlī Krievijas estrādes dīva Alla Pugačova svinēja 70. jubileju. Tik svarīgā dienā viņu jau no agra rīta metās apsveikt arī tuvākie ģimenes locekļi. Skatu, kā dziedātāju apsveic viņas bērni, sociālajos tīklos publiskoja Pugačovas vīrs, komiķis Maksims Galkins.
Publiskotajos kadros redzams, ka Ļiza un Harijs savai mātei bija sagatavojuši vairākus pārsteigumus – bērni viņai veltīja dzejoļus, sacīja siltus vārdus un uzdāvināja paštaisītas dāvanas.
"Ak, novedāt māti līdz asarām jau no rīta,” video dzirdama sakām Pugačova.
Pugačovu publiski jau ir apsveikuši vairāki pazīstami Krievijas mākslinieki, tai skaitā Igors Nikolajevs, Filips Kirkorovs, Vladimirs Presņakovs un daudzi citi.
По моему лучше и не скажешь! С Днём Рождения дорогая Аллочка❗️ #Repost @theonlyonesovietsuperstar ・・・ Спасибо за вдохновение,спасибо, Алла,за силы!Спасибо за мотивацию, за желание жить и совершать поступки!Спасибо за целительную силу твоего голоса и песен,спасибо за невозможную-великую-ощутимую любовь,за то что выносила людей из невзгод своей душой.Спасибо за ориентир,за любовь к людям, спасибо за вечный маяк,которым ты являешься.Спасибо,что ты настоящая, единственная, истинная звезда, которая так нам всем нужна.Спасибо, что твой свет не тусклый и не холодный,за то что ты светишь совсем не себе,а нам и только нам.Если бы ты могла представить насколько важны были,есть и будешь, для народа и человека в отдельности,ты бы не поверила!Ты столько отдала и у тебя столько осталось, что невозможно представить,что человек,женщина, может столько в себе вмещать. Великих людей существует много,это прекрасно и это совсем не умоляет значение данного слова,но ТЫ — особенная из всех великих, талантливых,тончайших,гениальных людей. ТЫ особенная,потому что ТЫ — Алла Пугачева.Потому что ТЫ в каком-то роде олицетворение нашей Родины. Настолько разная,настолько понятная, близкая,родная всем нам,всем людям которые любят Тебя!Искренне,с душой и сердцем.Мы бы хотели помогать тебе в той же степени,как ты помогали нам. Я бы точно хотел,если бы ещё знал — как.Просто любить? Ты меня спасала в трудные моменты и я никогда не забуду чувства счастья и возвышенности над горечью и грустью, когда слышал твои «Осенние листья»,к примеру. Мне хотелось парить. Жить.ТЫ пробуждение,ТЫ мотив,ТЫ муза,ТЫ защитница. ТЫ- даришь жизнь. И я очень хочу,чтобы ТВОЯ жизнь, в свою очередь, была долгой, счастливой,здоровой.Я просто хочу, чтобы у ТЕБЯ было все хорошо. Я очень тебя люблю и не знаю каким образом написать это,что бы ты поняла насколько живо,сильно и искренно во мне это чувство.Я безумно благодарен,что ты есть в моей жизни, во мне,со мной.Ты моя защита.Ты мое спасение от обиды и тревоги.Это честно.Это правда.Это то,что я чувствую. С днём рождения,дорогая,любимая, настоящая и незаменимая. Я так счастлив,что ТЫ есть. Я так счастлив тебя любить.«В ней все.Я всегда хотел всего, и она мне его дала.»💐