Mirusi zviedru aktrise Bibi Andersone

1958.gadā Andersone bija viena no četrām aktrisēm, kas Kannu kinofestivālā saņēma "labākās aktrises" balvu par tēlojumu Bergmana filmā "Brink of Life". Piecus gadus vēlāk Andersone ieguva "labākās aktrises" balvu Berlīnes kinofestivālā par lomu režisora Vilgota Šēmana filmā "The Mistress".