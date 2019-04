"TTT Rīga" nākamajā sezonā būs iespēja spēlēt FIBA Eirolīgas pamatturnīrā

"TTT Rīga" aizvadītās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer", bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai būs tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Kad tiks saņemti oficiālie dokumenti no FIBA, kluba valde lems par to, kā izmantot iespēju arī nākamajā sezonā spēlēt Eiropā prestižākajā klubu turnīrā sievietēm.

"Nākamajā kluba valdes sēdē tas noteikti būs pats galvenais jautājums. Tikšana pamatturnīrā ir laba ziņa, tagad jādomā, kā to realizēt," teica Lūsis.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.