OECD: Nopietna Latvijas problēma ir ilgstošie bezdarbnieki

Vienlaikus OECD novērtē, ka kopš 2012.gada ir ieviesta virkne jaunu aktīvās darba tirgus pasākumu, taču īpaši uzsver nepieciešamību pēc atbalsta pasākumiem, kas būtu vēl mērķētāki. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izmantotā bezdarbnieku profilēšanas metode OECD ieskatā būtu pilnveidojama, atsakoties no bezdarbnieku grupēšanas 39 grupās un vairāk fokusējoties uz specifiskām mērķa grupām.

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta apmērs un pārklājums Latvijā salīdzinājumā ar OECD vidējiem rādītājiem ir zems, 2017.gadā GMI pabalstu saņēma tikai 0,5% no iedzīvotājiem, kas vecāki par 15 gadiem. Vairāk nekā puse GMI pabalsta saņēmēju to saņēma mazāk par sešiem mēnešiem. GMI pabalstu saņēmēju vidū lielākā daļa ir 55 gadus veci un vecāki. 17% no GMI saņēmējiem ir personas ar invaliditāti.