EČ basketbolā sievietēm sarīkošanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem IZM lūgs 90 000 eiro

2017.gadā valsts apņēmās līdzfinansēt Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm finālturnīra apakšgrupas spēļu sarīkošanu Rīgā 600 000 eiro apmērā, un šī apņemšanās tiek īstenota, uzsvēra ministrijā. Lai to izpildītu, vēl jānodrošina pēdējais maksājums 165 000 eiro apmērā, ko saskaņā ar maksājumu grafiku paredzēts veikt 2019.gada jūnijā.

IZM sagatavotais MK rīkojuma projekts paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Latvijas Basketbola savienībai (LBS) 90 000 eiro. IZM tāpat piedāvā noteikt, ka LBS depozīta maksājuma veikšanai 2018.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi 75 000 eiro apmērā pēc to atgūšanas no Starptautiskās Basketbola federācijas ir atstājami LBS un novirzāmi čempionāta organizēšanas izdevumu segšanai. Tādējādi, ja valdība 23.aprīļa sēdē atbalstīs IZM sagatavotos priekšlikumus, valsts būs nodrošinājusi visu čempionāta saskaņošanas procesā plānoto valsts atbalstu 600 000 eiro apmērā, kas bija ietverts Latvijas Nacionālajai sporta padomei iesniegtajā sākotnējā finanšu pieprasījumā.