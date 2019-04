Rīgas 1. slimnīcas iepirkumu lietā aizturēts slimnīcas valdes loceklis Sevastjanovs

Algā par darbu Rīgas 1. slimnīcā viņš pērn saņēmis 54 108 eiro, bet par Rīgas domes deputāta pienākumu pildīšanu - 12 372 eiro. Tikmēr par darbu "Medasko" viņam izmaksāta alga 20 400 eiro apmērā, bet dividendēs no šī uzņēmuma viņš saņēmis 3686 eiro. Tāpat Sevastjanovam izmaksāts 12 205 eiro pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Viņa ienākumus papildināja arī 7469 eiro pensija, kā arī 106 900 eiro dividendes no SIA "X-Dental", kur viņam pieder kapitāldaļas. Savukārt vēl 16 544 eiro gūti no "Luminor" Latvijas atklātā pensiju fonda.