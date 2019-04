Latvijas U-18 hokeja izlase pārbaudes spēlē uzvar Somijas junioru līgas komandu

Pasaules čempionāts U-18 elites grupā no no 18. līdz 28.aprīlim norisināsies Zviedrijas pilsētās Ūmeo un Ērnšeldsvīkā, bet Latvija cīnīsies vienā apakšgrupā ar Zviedriju, Krieviju, Slovākiju un Šveici.

Latvijas izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins sastāvā iekļāvis 23 hokejistus - trīs vārtsargus, septiņus aizsargus un 17 uzbrucējus. Vislielākā pārstāvniecība no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem ir no Hokeja skolas "Rīga" komandas - tādi kopumā ir 11 hokejisti, bet astoņi spēlētāji ir no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga".