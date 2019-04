''Ajax'' turpina pārsteigt! Ceturtdaļfinālā pieveikts Ronaldu un "Juventus"

"Ajax" pusfinālā tiksies ar kādu no Anglijas klubiem Totenhemas "Hotspur" vai Mančestras "City", kamēr "Barcelona" mēros spēkus ar "Liverpool" vai "Porto".

Turīnā notikušajā mačā jau sestajā minūtē traumu guva viens no Amsterdamas komandas līderiem Nusairs Mazrauī, kurš spēli nevarēja turpināt. Spēles trešajā desmitminūtē abas komandas apmainījās pirmajiem bīstamajiem momentiem – vispirms pāri vārtiem sita "Ajax" futbolists Donijs van Bēks, bet pēc tam otrā laukuma pusē Paulo Dibalas sisto bumbu atvairīja Andrē Onana.

Pirmie vārti tika gūti 28.minūtē, kad pēc stūra sitiena izspēles Krištianu Ronaldu ar galvu no aptuveni desmit metriem raidīja bumbu tīklā. Tiesa, piecas minūtes vēlāk tablo jau vēstīja 1:1 – pēc viesu futbolista tālsitiena bumba iestrēga starp "Juventus" aizsargiem, to savā rīcībā iegūstot van Bēkam. Nīderlandietis netraucēts no tuvas distances trieca bumbu mērķī.