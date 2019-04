Timma izglābj "Himki" komandu no negaidīta zaudējuma Ņižņijnovgorodā

Янис Тимма переводит матч в Нижнем в овертайм точным трехочковым 🔥 @janis_timma hits 3 to force OT in Nizhny 🔥 pic.twitter.com/r8x9H694k6

Timma šajā mačā laukumā pavadīja 23 minūtes un 28 sekundes, kuru laikā iemeta 20 punktus. Viņš realizēja četrus no pieciem divpunktniekiem, divus no pieciem trejačiem un sešus no deviņiem "sodiņiem". Vēl Latvijas basketbolista kontā piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, piecas pārtvertas bumbas, piecas piezīmes un seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi.