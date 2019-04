Kamčatkas iedzīvotājus pārsteidz 700 kilometru tālumā aizmaldījies leduslācis

Krievijā Kamčatkas pussalā iedzīvotājus ir pārsteidzis leduslācis, kurš ir uzradies aptuveni 700 kilometru attālumā no savas ierastās vides. Dabas aktīvisti uzskata, ka leduslāci tik tālu no mājām aizvilinājušas klimata pārmaiņas, kuru dēļ lācim mājvietā atrast pārtiku kļuvis grūtāk, vēsta "The Guardian".