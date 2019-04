Latvijas U-18 hokejisti uzsāks pasaules čempionāta elites divīzijas turnīru

Latvijas izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins sastāvā iekļāvis 23 hokejistus - trīs vārtsargus, septiņus aizsargus un 17 uzbrucējus. Vislielākā pārstāvniecība no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem ir no Hokeja skolas "Rīga" komandas - tādi kopumā ir 11 hokejisti, bet astoņi spēlētāji ir no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga".