Trīs Zodiaka zīmes, kuras visbiežāk pārtrauc attiecības

Dažkārt cilvēki tik ļoti baidās no atbildības un iespējamas sāpināšanas, ka, cenšoties no tās izvairīties, pārtrauc attiecības, kuras lāga nemaz vēl nav sākušās. Šādi cilvēki labāk salauzīs kādam sirdi, taču nepieļaus, ka tas varētu notik ar viņiem. Portāls “Clubber” atklāj trīs Zodiaka zīmes, kuras bieži vien bēg no attiecībām.