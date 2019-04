No šī gada jūlija bērna vecumā līdz septiņiem gadiem adoptētāji katru mēnesi saņems 107 eiro

Jaunie Ministru kabineta (MK) noteikumi paredz, ka pabalsta apmērs mēnesī būs atkarīgs no bērna vecuma. Katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tas būs 25% apmērā no minimālās mēneša darba algas, proti, kamēr minimālā alga valstī ir 430 eiro, šis pabalsts būs 107,5 eiro mēnesī. Katram bērnam no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai pabalsts būs 30% apmērā no minimālās mēneša darba algas jeb 129 eiro mēnesī.