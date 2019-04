Eminems jau 11 gadus ir brīvs no savas atkarības

11 years - still not afraid. pic.twitter.com/A8TV0LsLfn

Eminems jau gadiem atklāti runā par savu atkarību no recepšu medikamentiem. “Nav nekāds noslēpums, ka man ir atkarība no drogām. Atbilde uz to, cik “Vicodin” tabletes es patiešām patērēju vienas dienas laikā, - apmēram no 10 līdz 20. “Valium”, “Ambien” - to skaits kļuva tik liels, ka vairs neatcerējos, ko iedzeru,” 2009. gada intervijā ar žurnālu “Vibe” atklāja Eminems.