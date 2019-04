"VEF Rīga" basketbolisti desmito gadu pēc kārtas iekļūst LBL finālā

Šajā sērijā rīdziniekiem bija jāiztiek bez viena no saviem līderiem Mareka Mejera, kuram ir lauzts deguns. Savainojumi gan mocījuši arī "Ogri", jo ceturtdaļfinālā traumu guva viens no komandas līderiem Rinalds Sirsniņš, bet ilgstoši no veselības likstām atgūstas Kaspars Bērziņš. Neviens no šiem basketbolistiem pusfināla cīņās nepiedalījās.