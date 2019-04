Zodiaka vīrieši, kas padarīs bijušās dzīvi par elli

6. Lauva

Šīs zīmes vīrietim visgrūtāk būs samierināties ar to, ka bijusī neuzskata viņu par labāko, kas noticis viņas dzīvē.

5. Dvīņi

Dvīņi pēc šķiršanās vienkārši izzudīs no bijušās partneres dzīves. Tas, no vienas puses, ir ļoti ērti, taču šīs zīmes pārstāvjus pilnībā neuztrauks tas, ka viņus ar partneri joprojām saista dzīves reālijas - kopīgas kredītsaistības, mājdzīvnieki vai nekustamais īpašums.

4. Svari

Astrologi apgalvo, ka šīs zīmes pārstāvji atgādina bumerangu. Neskatoties uz to, kurš ir ierosinājis attiecību pārtraukšanu, Dvīņu zīmes vīrietis parādīsies bijušās dzīvē ar neapskaužamu regularitāti. Zem šī zvaigznāja dzimis bijušais romantiskais parneris parūpēsies, lai iepriekšējā pusīte zinātu visu, kas notiek to dzīvēs.

Paskaidrojumu šādām rīcībām no šīs zīmes pārstāvja var negaidīt - viņu vada emocijas, kuras līdz galam nav izprotamas nedz viņam, nedz apkārtējiem. Šādu ekscentrisku attieksmi labāk uztvert ar veselīga humora devu.

3. Skorpions

Skorpiona zvaigznāja pārstāvji pēc attiecību beigām uzvedas korekti - tie spēj pieņemt attiecību beigu faktu un dzīvot tālāk. Tie savu vietu šajā topā ir nopelnījuši cita iemesla dēļ - attiecības ar Skorpionu no partneres parasti paņem tik daudz, ka šķiršanās gandrīz vienmēr kļūst par ļoti sāpīgu procesu.

2. Vēzis

Šķiršanās ar Vēža zīmes vīrieti atgādina filmu "Neiespējamā misija" - šķiet, ka šīs zīmes pārstāvji gluži vienkārši nesaprot, ko nozīmē "nē". Šīs zīmes pārstāvis pēc šķiršanās turpina uzvesties tā, it kā nekas nebūtu noticis.

Pat ja partnerei izdosies to no sirds aizvainot, viņš tāpat pēc pāris dienām būs atpakaļ ar rožu pušķi un pilnīgi nevainīgu skatienu. Sievietei šādā situācijā jābūt īpaši uzmanīgai, jo, ja tā nepastāvēs uz to, ko vēlas, Vēzis tās var turēt savās spīlēs vēl daudzus gadus.