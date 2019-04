Uz Īriju vētra atpūš Sahāras putekļus; brīdina par potenciālām veselības problēmām

Brīdinājums izdots trešdien, 24. aprīlī, un tas būs spēkā no piektdienas līdz sestdienai.

Savukārt Vides aizsardzības aģentūra (EPA) brīdina astmas slimniekus būt uzmanīgiem, jo vairākas dienas Īrijā ieplūst putekļi no Sahāras tuksneša. Sākotnēji tie bija vērojami valsts vidienē, bet šīs nedēļas sākumā izplatījās visā Īrijā.

Speciālisti skaidro, ka sarkanīgo putekļu un smilšu maisījums reti tiek novērots šajā Eiropas daļā. Šoreiz piesārņojums no Ziemeļāfrikas tuksneša ir atceļojis līdz Britu salām.

Tas, cik daudz putekļu no Sahāras sasniegs Īriju un cik ilgi tie šeit paliks, būs atkarīgs no valdošajiem laika apstākļiem, jo īpaši no vēja virziena un ātruma, norāda aģentūras speciālisti.