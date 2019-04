AT piespriež reālus cietumsodus Meļko un Livanovičam vienā no "Latvenergo" kukuļošanas lietām

At minētajām personām piespriestos cietumsodus nemainīja. Būtiskākais juridiskais jautājums, kas tika izlemts AT, bija par valsts amatpersonas jēdziena saturu. AT, izvērtējot viedokļus, kas pausti tiesu prakses apkopojumā, juridiskajā literatūrā, kā arī apsūdzēto un viņu aizstāvju argumentus, secināja, ka "Latvenergo" valdes loceklis un ražošanas tehniskais direktors uzskatāmi par valsts amatpersonām Krimināllikuma 316. panta izpratnē, aģentūru LETA informēja prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.