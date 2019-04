Vairāki LFF valdes locekļi paziņo par atkāpšanos no saviem amatiem

No šiem pieciem tikai futbola kluba RFS ģenerāldirektors Verpakovskis uzrakstījis iesniegumu par atkāpšanos no amata. Verpakovskis, kura pārziņā bija elites futbola attīstība, atkāpies arī no LFF pirmā viceprezidenta amata.

LFF biedri kongresā noraidīja valdes ziņojumu, to atbalstot 47 no 94 sanākušajiem biedriem, tādējādi pietrūka tikai viena balss. Valdes locekļi, kuri no tribīnes publiski atkāpās no amatiem, kā iemeslu minēja LFF biedru izteikto neuzticību.