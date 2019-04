Botass uzvar notikumiem bagātā Azerbaidžānas posma kvalifikācijā

Noslēdzošajā kvalifikācijas kārtā Botass apli veica vienā minūtē un 40,495 sekundēs, bet otrais, atpalikdams 0,059 sekundes, bija viņa komandas biedrs Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas.

Botass karjeras laikā izcīnījis astoņas "pole position". No iepriekšējām septiņām reizēm tikai divos gadījumos izdevies izcīnīt uzvaras arī posmā.

Tikmēr trešais bija vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari" komandas.

Kvalifikācijas sacensības gan tika apturētas pat divas reizes, jo pirmajā kārtā trases apmalē ietriecās "Williams" poļu braucējs Roberts Kubica, bet otrajā kārtā to pašu izdarīja Monako pilots Šarls Leklērs no "Ferrari". Līdz ar to kvalifikācija tika aizvadīta pat par stundu ilgāk nekā iepriekš plānots.