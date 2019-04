RD deputāti no "Rīgas satiksmes" saņēmuši gandrīz 600 tūkstošus eiro

Daži no domniekiem konsultācijas ir snieguši gadiem ilgi, citi – pēdējo pusotru gadu, tomēr visi ir saņēmuši desmitiem tūkstošu eiro gadā. Ko īsti "Saskaņas" (S) un "Gods kalpot Rīgai" (GKR) domnieki "Rīgas satiksmē" (RS) ir darījuši, paskaidrot spēja vien retais no viņiem. Arī pašvaldības uzņēmums politisko konsultantu padarītā precīzu uzskaitījumu nesniedz, par katru atklājot vien dažus konkrētus it kā paveiktus uzdevumus.