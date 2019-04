Zodiaka dāmas, kurām sievas loma sagādā lielas grūtības

Visas sievietes ir dažādas - vienas par to vien sapņo, kā sava pavarda uzturēšana un rūpes par ģimenes dzīvi, citām krietni svarīgāka ir karjera, pašrealizācija, vai vienkārši - brīvība. To, kurām no Zodiaka dāmām ir visgrūtāk iejusties sievas lomā, atklāj portāls "Postimees".