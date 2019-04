Slēgtā Deglava tilta dēļ ieviestas jaunas sabiedriskā transporta joslas

Sabiedriskā transporta joslas ir ierīkotas Nīcgales ielā posmā no Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai abos braukšanas virzienos. Papildus tam, ir dota iespēja sabiedriskajam transportam veikt kreiso manevru no Nīcgales ielas uz Deglava ielu no vidējās braukšanas joslas.