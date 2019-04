Znaroks: Jau labu laiku domāju par atgriešanos hokejā

Iepriekš Znaroks presē nebija minējis, kad un vai viņš plāno vēl trenēt kādu klubu, tomēr pats treneris atzīst, ka par to domājis jau sen.

Vaicāts, kādu sastāvu Znaroks gribētu redzēt treniņos, speciālists ir domīgs. "Kādu es to gribētu redzēt ir viens, bet pavisam cita lieta ir tas, ko mēs varam atļauties. Tomēr esmu pateicīgs kluba vadībai un ģenerālmenedžerim Aleksejam Žamnovam par doto iespēju," sacīja treneris.

Znaroks no 2010. līdz 2014.gadam trenēja Maskavas "Dinamo", kur viņa palīgs bija Harijs Vītoliņš, komandai divas reizes izcīnot Gagarina kausu. Savukārt 2014.gadā Znaroks pārņēma Krievijas izlases grožus un ar to togad triumfēja pasaules čempionātā, bet pagājušā gada februārī viņa vadītā Olimpisko atlētu no Krievijas komanda triumfēja Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, kaut gan turnīrā nepiedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.