Dažādās pārbaudēs vērtēs NBS kaujas gatavību

Aizsardzības ministrijas (AM) prioritāte ir kaujas gatavības celšana, tāpēc visām piecām brigādēm - NBS Sauszemes spēku Mehanizētajai brigādei un Zemessardzes četrām brigādēm - ir jābūt kaujas spējīgām, pauda ministrs.

Līdz ar to arī rūpīgi jāstrādā pie pietiekamas apgādes un nodrošinājuma, skaidroja politiķis. Pašlaik ir sasniegts tāds līmenis, kur "nevar iedomāties", ka karavīri un brigādes var atbilstoši darboties kaujas situācijās, ja nav pieejamas noliktavas, poligoni un pārējās nepieciešamās lietas.

Viņš norādīja, ka ar NBS darbību un aizsardzības jomu dažādi celtniecības darbi notiek visā valsts teritorijā, kas uzliek ļoti lielu spiedienu saistībā ar materiālo un cilvēkresursu nodrošināšanu, kā arī nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu. Tāpēc virzība uz atsevišķām lietām nenotiek tik strauji, kā gribētos, skaidroja ministrs. Līdz ar to politiķis cer, ka iecerētās reformas sniegs nepieciešamo rezultātu.

Viņš skaidroja, ka jau ir parakstījis attiecīgu lēmumu. Centru nolemts sadalīt divās daļās, no kurām viena puse nodarbosies ar infrastruktūras, tajā skaitā celtniecības jautājumiem, bet otra daļa nodarbosies ar apgādi, norādīja ministrs.

Pabriks pastāstīja, ka šodien notika pirmā visaptverošās valsts aizsardzības darba grupas sēde ministru līmenī, un 2. maijā darba grupa tiks sasaukta valsts sekretāru līmenī. Šodien ministru līmenī panākta vienošanās, ka katra no ministrijām līdz 17. jūnijam pie sevis veiks krīzes situācijas mācības jeb krīzes scenāriju izspēli.

Paralēli no 9. maija līdz 15. maijam notiks NATO mācības, kuru rezultāti arī tiks aplūkoti saistībā ar mērķi ieviest visaptverošu aizsardzības sistēmu.

Atbildot uz žurnālistu jautājumiem par praktisko situāciju kara apstākļos un iespēju izmantot partizānu kara metodes, Pabriks atzina, ka vienā no scenārijiem var izveidoties situācija, kad daļa no Latvijas teritorijas uz neilgu laiku "nav mūsu kontrolē". Arī šādam scenārijam ir jābūt gataviem, norādīja ministrs.

Vaicāts par to, vai ierobežotas fiskālās telpas apstākļos būs iespējams no 2020.gada īstenot Pabrika iepriekš minēto vēlmi aizsardzībai piešķirt līdzekļus vairāk nekā 2% no iekšzemes kopprodukta apmērā, ministrs atbildēja, ka "mēs esam reālisti", un ka 2% ir "iztikas minimums", kas nepieciešams valsts aizsardzībai.