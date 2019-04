Atklāti skaitļi - cik liela summa pērn visā pasaulē tika iztērēta bruņojumam?

Rietumeiropā lielākos izdevumus militārajā jomā nodrošina Francija, Lielbritānija un Vācija. Pēdējā no šīm valstīm ir apņēmusies līdz 2025. gadam palielināt militāros tēriņus, lai tie sasniegtu 1,5% no IKP. Šodien šis rādītājs ir 1,2% no IKP, tādēļ Vācija regulāri izpelnījusies ASV prezidenta kritiku saistībā ar Vācijas “saistību nepildīšanu attiecībā pret NATO, kur noteiktie militārie tēriņi ir 2% no IKP”.