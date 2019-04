Vai katru mēnesi publiskajā telpā, medijos un sociālajos tīklos nonāk ziņojumi par pazudušiem bērniem . Daudzi ir tā sauktie "regulārie klaiņotāji", kas nāk no sociāli nelabvēlīgas vides vai mācās speciālajās internātskolās. Vairumu pazudušo atrod , taču nereti pazudušo liktenis ir traģisks . Dažus atrod mirušus, dažus neatrod - rit gadi, bet bērnu likteņi ir miglā tīti. Portāls "Apollo" apkopojis informāciju par tiem Latvijas bērniem, kurus policija līdz šim nav atradusi. Ja kādam ir zināma viņu atrašanās vieta, policija lūdz zvanīt uz numuru 110.

"Pirmajā pārsvarā runa ir par maziem bērniem vai bērniem, kuriem aiziešana no mājām ir neraksturīga. Šādām situācijām gan policija, gan pēdējā laikā arī sabiedrība pievērš pastiprinātu uzmanību.

Policija regulāri saņem informāciju par bērniem, kuri nav laikus atnākuši, piemēram, no skolas.

Uz šādām situācijām policija reaģē momentā un uzreiz, darot visas darbības, kas nepieciešamas – meklē, izsludina informāciju publiski, atkarībā no tā, kas šajā situācijā ir nepieciešams."

"Otrā grupa ir tie bērni, kuri ir regulāri klaiņotāji. Tie bieži vien ir bērni no internātskolām vai nelabvēlīgām ģimenēm. Arī tos policija, protams, meklē. Šādos gadījumos visbiežāk nepastāv aizdomas par nelaimes gadījumu vai noziegumu, taču katrs gadījums tiek skatīts individuāli," atklāj Sigita Pildava.

Valsts policijas pārstāve uzsver, ka par notikušo pazušanu parasti var spriest jau no tā pieteikuma.

Bērni, kurus joprojām meklē

Renco Aleksandrovs

Valsts policija 2019. gada martā ziņojusi, ka meklē bezvēsts pazudušo 2004. gadā dzimušo Renco Aleksandrovu, kurš izgājis no savas uzturēšanās vietas Rīgā, Sudraba Edžus ielā, un nav atgriezies.

Kristīne Volkova

Alekss Jemeļjanovs

Astoņus gadus vecais Alekss 2010. gada 29.martā izgāja no mājām Daugavpilī un neatgriezās. Puisīša vaigu rotāja trīs mazas dzimumzīmes, četru priekšējo zobu trūka. Viņam mugurā bija zaļa jaka, zila cepure ar nagu, kājās gumijas zābaki. Zēns tā arī nav atgriezies.

Jānis Tkačenko

11 gadus vecais Jānis Tkačenko - viens no bērniem ar noslieci uz klaiņošanu. Puisēns pazuda pirms septiņiem gadiem - 2012. gada 15. oktobrī aizbēdzis no Rēzeknes slimnīcas. 2018. gada pavasarī no aculiecinieka tika saņemta jauna informācija par ar senajiem notikumiem, kas liecināja, ka Jānis varētu būt noslīcis purvainā ezerā Krāslavas novadā.