LVC: Atsevišķos autoceļu posmos palielināts maksimālais braukšanas ātrums

Maksimālais braukšanas ātrums 100km/h ir noteikts Tallinas šosejas Saulkrastu apvedceļa posmā un posmā no Jelgavkrastiem līdz Svētciemam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas apvedceļa līdz atjaunotā seguma beigām aiz Garkalnes, Daugavpils šosejas posmā no Salaspils līdz Ikšķilei un posmā no Nīcgales līdz Daugavpils apvedceļam, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas robežas līdz satiksmes pārvadam pār apvedceļu, izņemot posmus, kur pašreiz ir spēkā ātruma ierobežojumi.