Maija Rozīte pamet darbu TV3 laika ziņās

12 gadi, vairāk nekā 2 tūkstoši epizožu, kurās vēstīts par teju visām mūsu platuma grādos 🌍iespējamajām dabas parādībām ☀️🌦🌩⛈🌨🌫❄️🌬🌊🌈✨⚡️🌚..., par neskaitāmiem karstuma un arī aukstuma rekordiem, sausumu, plūdiem un pat dažiem virpuļviesuļiem🌪... un šodien ar vislabvēlīgāko 🥇 prognozi atvados no @tv3_latvia laika ziņu skatītājiem, sakot milzīgu paldies par uzticību, pacietību, atbalstu un reizēm arī kritiku, paldies par kopā būšanu!!!♥️ un, protams, paldies arī maniem superprofesionālajiem kolēģiem!💯💯💯 bija prieks un gods sastrādāties!!💎 tiekamies citos projektos un kā allaž - @starfmlatvia katru darbadienu no 13 līdz 16!😇🤗💋 #endofanera #timetomoveon #tonewbeginnings #tvhost #radiodj

A post shared by Maija Rozīte - Krištopane (@maijarozite) on Apr 30, 2019 at 9:39am PDT