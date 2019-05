"Klimata krīze bīstami iziet ārpus kontroles!" Lielbritānija izsludina ārkārtas stāvokli klimata un vides jomā

Korbins parlamentā norādīja, ka likumdevējiem jāieklausās tajos, kuriem ir visvairāk ko zaudēt no klimata izmaiņām, un norādīja, ka jaunā paaudze vides un klimata jautājumos spriež saprātīgāk par politiķiem.

Korbins vēlas no britu valdības rīcību, lai sekmētu globālās temperatūras kāpuma ierobežošanu ar 1,5 grādiem. Lai to panāktu siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešu emisija pasaulē būtu līdz 2030. gadam jāsamazina par vairāk nekā 50% no 2010. gada līmeņa.