Jauna datora izvēle vienmēr ir nopietns lēmums, kuru nevajadzētu sasteigt, it īpaši tas attiecas uz dārgākā gala iekārtām, kāds ir arī MacBook dators. Cilvēki, kas iegādājas šī zīmola preces, rēķinās, ka tās lietos ilgu laiku, tādēļ jāizvēlas sev piemērotākais modelis. Lūk, daži faktori, kuriem nepieciešams pievērst uzmanību pirms konkrēta modeļa izvēles.

Pieejamais budžets

Lai gan MacBook portatīvie datori jebkurā gadījumā ir dārgs prieks, arī to cenas, atkarībā no modeļa un konfigurācijas var atšķirties par tūkstotis eiro. Līdz ar to, ja dators nepieciešams multimediju studentam, tad visdrīzāk būtu jāskatās uz lētākajiem modeļiem. Savukārt tiem, kas darbojoties uz šāda datora plāno gūt lielus ienākumus, piemēram, profesionālam dizainerim, arhitektam, būtu jāpievērš uzmanība tikai specifikācijai, un pret izmaksām jāattiecas kā pret ilgtermiņa ieguldījumu. Ja nevari atļauties nopirkt MacBook datoru uzreiz, bet tas ir nepieciešams biznesa vai darba vajadzībām, izskati iespēju tos iegādāties kredītā.