Tie, kas plāno doties strādāt uz ārzemēm nereti apsver vairākas iespējas un aktuāli ir vairāki kritēriji: no sasniedzamības un atalgojuma pievilcības līdz valodai un kultūras īpatnībām. Lai kā arī nebūtu, virzienu var izvēlēties arī pēc nereti aizmirstā kritērija - nodokļu atmaksa pēc darba ārzemēs.

Nodokļu sistēma katrā valstī ir citādāka, tāpēc atšķiras arī summa, kura tiek iemaksāta valsts budžetā, kas nolemj to, cik nodokļu iespējams atgriezt. Tātad, vai nodokļu atgriešana var kļūt par nozīmīgu argumentu izvēloties uz kuru valsti doties strādāt?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, sākumā jānoskaidro kas ir nodokļu atgriešana. Jāiepazīstas arī ar jūsu izvēļu sarakstā esošo valstu nodokļu sistēmām. Tādējādi izkliedēsiet dažādus mītus, kuri nereti ir saistīti ar šo tēmu. Piemēram, ir jāzina, ka tiek atgriezta tikai nodokļu pārmaksa nevis absolūti visi samaksātie nodokļi. Visu ir iespējams atgriezt tikai tādā gadījumā, ja nopelnītais atalgojums nepārsniedz ar nodokli neapliekamo ienākumu summu. Tāpat ne no visām valstīm iespējams saņemt nodokļu atmaksu, tikai no tām ar kurām Latvija ir parakstījusi izvairīšanās no dubultās aplikšanas ar nodokli līgumus. Tomēr neraizējieties, jo šie līgumi ir parakstīti ar vairākām Eiropas valstīm.