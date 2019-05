Kaimiņš uzskata, ka joprojām ir "KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja vietnieks

Politiķis pauda, ka attiecīgais balsojums noticis aizmuguriski, viņam nezinot, ka par to tiks spriests. Kaimiņš skaidroja, ka viņš visu frakciju bija informējis, ka šodien nevarēs ierasties Saeimā.

Par Kaimiņa atbrīvošanu balsojuši septiņi no 11 deputātiem, kas veido aptuveni 64% balsu, bet saskaņā ar Kaimiņa interpretāciju politiķa atbrīvošanai no amata nepieciešamas 2/3 jeb nepilni 67% balsu. Divi deputāti balsojuši pret un divi atturējušies.

Pēc Kaimiņa paustā frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistovs (KPV LV) jau otro reizi ir iniciējis viņa atbrīvošanu no amata. Viņš izteicās, ka šāds aizmugurisks balsojums liecina, ka Zakatistovam "trūkst drosmes paskatīties un pateikt visu politiķim acīs".

Kaimiņš arī piebilda, ka joprojām ir vienīgais, kurš no frakcijas ir paudis publiski, ka neatbalstīs Zakatistova izdošanu kriminālvajāšanai. Tas parādot, ka ir lojāli cilvēki un citas domāšanas cilvēki, viņš izteicās.

Ja notiks atkārtots balsojums, tiks iegūts nepieciešamais vairākums viņa atbrīvošanai no amata, pārliecināts Kaimiņš.

Zakatistovs aģentūrai LETA nekomentēja jautājumu par to, vai ir ievērots frakcijas nolikums. Viņš pauda, ja Kaimiņš šajā lietā cels "lielu jezgu", to varētu skatīt frakcijas sēdē 8.maijā. Zakatistovs arī pauda, ka frakcijas vairākuma viedoklis šajā jautājumā ir skaidrs.

Kā ziņots, par pieņemto lēmumu par Kaimiņa atbrīvošanu no partijas "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amata aģentūru LETA informēja Zakatistovs un "KPV LV" deputāts, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Ģirģens.

Frakcija turpmāk būs nosacīti "trīsdaļīga", izriet no Zakatistova sacītā. Frakcijas "monolīto kodolu" veido 11 deputāti, tajā skaitā deputāte Iveta Benhena-Bēkena (KPV LV), kura līdz ar balsojumu par valsts budžetu uzskatāma par valdību atbalstošu deputāti, norādīja frakcijas vadītājs. Atsevišķu daļu no frakcijas veidojot Kaimiņš, taču kopā visi 12 deputāti atbalsta valdību, skaidroja Zakatistovs. No kopumā 15 frakcijas deputātiem vēl vienu daļu veido trīs opozicionāri.