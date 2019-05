Rīgā stājas spēkā virkne satiksmes ierobežojumu

Saistībā ar valsts svētku pasākumu norisi no 3. maija plkst. 20 līdz 4. maija plkst. 22.30 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Teātra ielai, kā arī Zigfrīda Anna Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.