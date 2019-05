Video: Rumānijā viesuļvētra paceļ gaisā autobusu ar pasažieriem

Kādi svētceļnieki, kas no klostera devušies ar autobusu tornado esot izjutuši paši uz savas ādas. Vienā ceļa posmā dabas stihija pietuvojusies ļoti tuvu ceļam un pacēlusi šo pasažieru autobusu, iemetot to laukā. No 39 pasažieriem ievainoti tika 12, no kuriem pieci atrodas slimnīcā.