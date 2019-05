Kaimiņš atbrīvots no amata frakcijā, jo neesot spējis nošķirt tās viedokli no personīgā

Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš (KPV LV) no partijas "KPV LV" frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amata atbrīvots arī tādēļ, ka nespēja skaidri nošķirt personīgo no frakcijas viedokļa, izriet no partijas biedra, deputāta Kaspara Ģirģena intervijā Latvijas Radio sacītā.