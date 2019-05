Pētījums: Ārsti sliktu ožu vecākā gada gājuma cilvēkiem saista ar paaugstinātu nāves risku

Pētījumā tika iesaistīti 2289 ASV pieaugušie vecuma grupā no 71 līdz 82 gadiem. Visiem dalībniekiem tika lūgts pasmaržot 12 bieži sastopamas smaržas. Par katru pareizi nosaukto smaržu attiecīgais dalībnieks saņēma vienu punktu. Vēlāk zinātnieki sašķiroja dalībniekus trīs kategorijās: dalībnieki ar labu, vidēju vai vāju ožu. Ņemts vērā tika arī tas, vai dalībnieki smēķēja, lietoja alkoholu un nodarbojās ar fiziskām aktivitātēm. Dalībnieki tika apmeklēti pēc 3, 5, 10 un 13 gadiem, lai pārbaudītu, vai tie joprojām ir dzīvi.

Saikne starp sliktu ožu un augstāku nāves risku pastāvēja neatkarīgi no dalībnieku dzimuma, rases un dzīvesveida. Visizteiktākā saikne bija vērojama cilvēkiem, kuriem pētījuma sākumā bija laba veselība. No tiem cilvēkiem, kuriem bija pavājināta oža, 22% nomira no neirodeģeneratīvām kaitēm, piemēram, demences vai Pārkinsona slimības, bet 6% nāvju tika saistīti ar strauju svara zudumu.