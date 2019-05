Latvijā fiksē pirmo trešo valstu pilsoņu cilvēktirdzniecības gadījumu

Paverdzinātie ir vīrieši vecumā no 40 līdz 50 gadiem, un viņi Latvijā praktiski bez atalgojuma tikuši nodarbināti būvniecības nozarē.

Notikušais atklājies, cietušajiem vēršoties pēc palīdzības Valsts Darba inspekcijā (VDI). Izmeklējot situāciju, atklāta vēl virkne pārkāpumu no darba devēju puses, tāpēc VDI procesā iesaistījusi arī Iekšlietu ministriju (IeM) un tās padotības iestādes, kas atzinušas, ka Tadžikistānas pilsoņi kļuvuši par cilvēktirdzniecības upuriem.

Valsts Robežsardze un VDI reidu laikā katru nedēļu vēl nepieredzētos apjomos atklāj nelegāli nodarbinātus iebraucējus, kas Latvijā ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES).

Nelegālos strādniekus Latvijā lielā apjomā iepludinot darbaspēka formētāji no Polijas. Tā kā tur ir daudz atvieglotāki imigrācijas noteikumi, tad ar Polijā iegūtām uzturēšanās atļaujām, kas derīgas visā ES, imigrantus vedot uz Latviju, norādīja raidījumā. Taču no Polijas komandētie trešo valstu pilsoņi drīkst strādāt Latvijā tikai tad, ja par to vispirms informēta VDI.