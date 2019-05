"Tās pat nebija izlādējušās!" Jaunietis Taivānā aizmieg un norij savas bezvadu austiņas

Taivānietis Bens Hsu stāsta, ka lietojis austiņas, līdz aizsnaudies. Pēc pamošanās vīrietis konstatēja, ka viena no bezvadu austiņām ir pazudusi. Kad vīrietis mēģinājis ar mobilā tālruņa izsekošanas aplikāciju noteikt austiņas atrašanās vietu, izrādījies, ka tā bija savienota ar ierīci un atradās uztveršanas diapazonā, lai spētu atskaņot mūziku.

Hsu dzirdēja skaņas signālu, bet sākotnēji nezināja, no kurienes tas nāk.

"Es pārbaudīju zem segas un paskatījos apkārt, bet nevarēju to atrast - tad es sapratu, ka skaņa nāk no mana kuņģa," atzina vīrietis.

Austiņas bija gājušas cauri visai Hsu gremošanas sistēmai, teikts slimnīcas ziņojumā. Hsu sacīja, ka nākamajā dienā viņš saņēma savu austiņu atpakaļ. Nekādas medicīniskas manipulācijas gan mediķi neveica, un austiņas no puiša ķermeņa ārā iznāca dabiskā veidā.

Kā par brīnumi, bezvada austiņa joprojām strādāja. Jaunietim nācās to iztīrīt un nogaidīt līdz tā bija nožuvusi, lai to varētu lietot.

Šī nav pirmā reize, kad tiek norīta kāda elektroniska ierīce. 2016. gadā kāds cilvēks Īrijā norijis visu mobilo tālruni un viņam bija jāveic operācija, lai to izņemtu. Arī kāda 13 gadus veca meitene no Dienvidkorejas esot norijusi savu fitnesa pulksteni. Pēc tam, kad ārsti to izņēma, ierīce darbojās kā parasti.