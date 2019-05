Foto: Tallinā piestājis milzīgs kruīza laineris

Svētdien, 5. maijā, 18. klāju kuģis "Regal Princess" no Sanktpēterburgas piestāja Tallinas ostā plkst. 7.47 no rīta ar 3 600 tūristiem. Laineris no Tallinas ostas izbrauca plkst. 17.00 un ieņēma kursu uz Rostokas apgabala Varnemindi. Pēc tam tas dosies uz Oslo, Kopenhāgenu un Nīnashamni.