Vairāki tūkstoši eiro dienā - Latvijai draud sodi par nepietiekamu notekūdeņu attīrīšanu

Nepiesārņot vidi un neapdraudēt cilvēku veselību. Ar šo pamatojumu no Eiropas fondiem un Latvijas budžeta pēdējos gados ieguldīts vairāk nekā miljards eiro, lai izveidotu vai atjaunotu centralizētos ūdenssaimniecības tīklus.

Lielākajās apdzīvotajās vietās centralizēti jāsavāc vismaz 98 procenti no visiem notekūdeņiem. Taču 14 pilsētas šo rādītāju aizvien neizpilda un tas bijis iemesls, kādēļ Eiropas Komisija uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Latviju. Vai Latvija spēs izvairīties no tiesāšanās un soda – tas lielā mērā būs pašvaldību rokās, kurām jābūvē vēl jauni tīkli un jāpanāk jau izbūvēto izmantošana.

Tieši Ķekavas novadā ir palicis visvairāk darāmā – te pagaidām centralizēti savāc tikai 84 % notekūdeņu. Jūrmalā – par pusotru procentu vairāk (85,4 %). Pārējās 12 kritiku saņēmušās pilsētas ir nedaudz tuvāk mērķim un pārsniedz 90% robežu. Pārmetumi skar arī Olaini, kur problēmas cēlonis ir nespēja pie kopējās sistēmas pieslēgt vienu no rūpnīcām.

Eiropas Komisija uzsāktajā pārkāpuma procedūrā pret Latviju izteikusi jau otro brīdinājumu. “Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība novērtēs mūsu progresu, jo attiecīgi pārkāpumu skaits ir jau mazāks, nekā tas bija pirmajā brīdinājumā. Bet tik un tā mēs pilnībā nespējam pārņemt šīs direktīvas prasības. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs esam snieguši Eiropas Komisijai paskaidrojumus par to, kāda ir situācija, un kādi ir nākamie soļi, lai mēs šīs nepilnības novērstu, jo Eiropas Savienībai ir jāvērtē arī mūsu apņemšanās un mūsu reālā rīcība,” saka nu jau bijušais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš.

"SIA "Jūrmalas ūdens" aicina visus iedzīvotājus, kuriem būs iespēja pieslēgties projekta realizācijas laikā, jau šobrīd apzināt to, kas ir jādara arī viņu pusē, lai nonāktu pie rezultāta vienlaikus gan izbūvējot tīklus pa ielām, kas ir "Jūrmalas ūdens" atbildība un tīklu no iedzīvotāju puses, kas ir iedzīvotāju pašu atbildība. Līdz ar to nododot objektu ekspluatācijā, mums jau būtu pakalpojuma saņēmējs galā," saka SIA "Jūrmalas ūdens" projekta ieviešanas vienības ekonomiste Anda Zaķe.