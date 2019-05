Hjūstonas "Rockets" panāk izlīdzinājumu sērijā pret Goldensteitas "Warriors"

Tikmēr vienas uzvaras attālumā no Austrumu konferences fināla nonākusi regulārā čempionāta uzvarētāja Milvoki "Bucks", kas izbraukumā ar 113:101 (22:30, 25:19, 33:23, 33:29) pieveica Bostonas "Celtics", sērijā panākot 3-1.

Vēl "Bucks" sastāvā 15 punktus iemeta no rezervistu soliņa nākušais Džordžs Hils, kamēr "Celtics" komandā ar 23 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Kairijs Ērvings, kurš gan no spēles realizēja tikai septiņus no 22 metieniem. Tikmēr Džeisons Teitums pievienoja 17 punktus un desmit atlēkušās bumbas.