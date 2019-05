Vai mans kaķis māk pajokot? Zinātnieki dalās atklājumos par dzīvnieku homora izjūtu

Kā raksta portāls "Live Science", vispārīgā atbilde ir - nē, mēs neesam vienīgie, tomēr tas ir atkarīgs no tā, kā humora izjūta tiek definēta.

Filozofi un psihologi gadsimtiem ir centušies nonākt pie vienotas humora definīcijas, stādot priekšā neskaitāmas teorijas un skaidrojumus. Viena no populārākajām teorijām ir tā saucamā humora neatbilstības teorija.

Tā vēsta, ka humors rodas tad, kad norisinās nesakritība starp to, ko kāds gaida notiekam, un to, kas patiesībā notiek.

Viens no izņēmumiem ir Koko – slavenā gorilla, kurai izdevās iemācīties vairāk nekā 1000 kurlmēmo zīmes un saprast 2000 angļu valodas vārdus.

Tomēr joprojām ir ārkārtīgi grūti izskaidrot, kāpēc atsevišķi joki vai veseli humora apakšžanri ir smieklīgi un kāpēc dažas lietas nav smieklīgas. Grūti arī saprast arī to, kāpēc cilvēks smejas, kad to kutina kāds tuvs cilvēks, bet dusmojas, kad to dara svešinieks.