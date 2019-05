Kā izrādīt mīlestību savam kaķim? Zinātnieki atklāj, vai mājdzīvniekiem patīk bučoties

Aptaujā, ko izdevumā "The spruce pets" publicēja kaķu eksperte Franija Sjūfija (Franny Syufy), atklājās, ka lielākā daļa aptaujāto cilvēku mīl sabučot savus kaķus, tomēr tiem nav īsti skaidrs, vai mīlulis alkst šo skūpstu.

Tas, kā tie izrāda savu mīlestību, protams, atšķiras no veida, kā to darām mēs, tāpēc jautājums, vai arī mums būtu jāmaina mīlestības izrādīšanas veidi, joprojām ir aktuāls.

Kaķi ir tikpat dažādi kā cilvēki. Kamēr daži no tiem, šķiet, izbauda skūpstus, lielākā daļa no tiem bēg un, ja tiek noķerti un skūpstīties piespiesti ar varu, riebumā griež prom muti vai spirinās, lai tiktu ārā no mīlēt gribošā saimnieka skāvieniem.