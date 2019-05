Klops: Ceturtais vārtu guvums bija neticami gudri izveidots

Mača kulminācija bija 79.minūtē, kad "Liverpool" pie viesu vārtiem nopelnīja stūra sitienu. To devās izpildīt Trents Aleksandrs-Arnolds, kurš izlikās, ka iet prom no stūra sitiena karodziņa, bet pēkšņi atgriezās un izpildīja standartsituāciju. "Barcelona" aizsardzība negaidīja šādu pavērsienu un visi spāņu kluba futbolisti pat nepakustējās, noraudzīdamies kā Divoks Origi iesit bumbu vārtos.

Pēc mača "Liverpool" futbolisti kopā ar līdzjutējiem izpildīja komandas himnu - "Gerry & The Pacemakers" kaverversiju dziesmai "You'll Never Walk Alone".

"Šis klubs sastāv no atmosfēras, emocijām, degsmes un futbola kvalitātes. Kaut vienu no tiem atņemot, nekas nestrādā. Šis klubs ir kā sirds, kas šajā dienā dauzījās kā traka. To varēja just un dzirdēt, iespējams, visā pasaulē," atzīmēja Klops.