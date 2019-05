Punču ballīte - viss, kas tev par to jāzina

Uzkodas tiek pasūtītas, vai arī katra no draudzenēm nāk ar savu "groziņu". Protams, pasākums ir bezalkoholisks, tāpēc ir vērts padomāt par bezalkoholisku kokteiļu receptēm. "Te var plaši ļauties iztēlei un fantāzijai.

Piemēram, paspēlēties ar ierastā kokteiļa Mimoza nosaukumu, pārvēršot to par "Mammozas kokteili", un sastāvā sajaukt bezalkoholisko šampanieti ar apelsīnu sulu,"

Kūka parasti ir viens no pārsteigumiem ballītes galvenajai personai, to pasniedz ballītes beigās kā skaistu noslēgumu. Vissirsnīgāk, ja kāda no draudzenēm uzņemas pati izcept šo kūku. Iesakāms padomāt par skaistu noformējumu ar stārķi, knupīti, lācīti, ziediem vai ko citu.