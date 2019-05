Umodža ciemu, kas tulkojumā no svahilu valodas nozīmē "vienotība", 1990. gadā dibinājusi kenijiete Rebeka Lolosoli. Ciems paredzēts kā mājvieta sievietēm, kas cietušas no seksuālas un sadzīviskas vardarbības. Par to, kā dzīvo šīs komūnas pārstāves, vēsta portāls "The Guardian".