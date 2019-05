9. maija pasākumu laikā daudzviet Rīgā ierobežos transportlīdzekļu satiksmi

Līdz plkst. 24 transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt Raņķa dambja abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Aleksandra Grīna bulvārim, Slokas ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Aleksandra Grīna bulvārim, kā arī Bāriņu ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Eduarda Smiļģa ielai.

Šādi ierobežojumi noteikti arī Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Slokas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai, Ojāra Vācieša ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mazajai Nometņu ielai, Mazās Nometņu ielas abās pusēs, posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Liepājas ielai un Hermaņa ielas abās pusēs, posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai.