"Man sāka likties, ka pie visa esmu vainīga." Vardarbības upure atklāti par sāpēm, bērniem un vīra pašnāvību

Pēc aiziešanas Līgai bija grūti noīrēt dzīvokli, jo viņas oficiālie ienākumi bija mazi. Viņa strādāja stundu darbu. Paziņa pieteicās par galvotāju un viņa noīrēja dzīvokli. Taču nebija naudas tā iekārtošanai. Savas un bērnu mantas no iepriekšējām mājām viņa nevarēja paņemt, jo vīrs nomainīja atslēgu. Viņa nevarēja dabūt meitai vietu bērnudārzā, jo vīrs nedeva atļauju pārdeklarēt meitas dzīvesvietu jaunajā adresē. Pabalstu sociālajā dienestā viņa neprasīja. Paveicās, ka tajā laikā Līga saņēma pāris tūkstošus eiro nodokļu atmaksu un no Latvijas ar naudu palīdzēja viņas mamma. Beigās Līga ar bērniem ievācās pie paziņas un divus mēnešus negāja uz darbu. "Man bija bail."

"Nākamajā rītā bērnu dārzā atvainojos skolotājai, ka pati neizstāstīju. Biju šokā. Izlasīju, ko viņi bija pierakstījuši no meitas stāstītā. Apstiprināju, ka tā notika. Pēc Jaunā gada piezvanīja no sociālā dienesta un teica, ka saņēmuši iesniegumu no dārziņa. Nevarēju izstāstīt, cik biju laimīga. Teicu, ka viņu zvanu gaidīju. Zvanīju viņiem pati Ziemassvētkos, bet neviens neatbildēja."